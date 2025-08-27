Binlerce konut vaadi var çalışma yok! Ankara'da Mansur Yavaş'a tepki
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konut projeleri tartışma konusu oldu. ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş’ın vaat ettiği 47 bin 970 konuttan sadece 456’sını hayata geçirdiğini belirterek eleştiride bulundu. Yalçın ayrıca 'Temeli atılan 19 proje ise yarım kaldı, temeller çürüdü.' ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın konut vaatleri tartışma konusu oldu. ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Başkanı Yavaş'ın konut projelerinde sınıfta kaldığını belirtti.
Sabah'ın haberine göre Yalçın, Yavaş'ın 2019'da göreve geldiğinde "47 bin 970 konut" sözü verdiğini ancak aradan geçen sürede sadece 456 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinden Yavaş'ın seçim vaatlerini hatırlatan Yalçın, "Göreve gelir gelmez Mamak'ta 10 bin konut sözü verdi. '5 yılda teslim edeceğiz.' dedi. Halbuki 2014-2019 arasında, AK Parti döneminde 5 bin 500 konut hak sahiplerine teslim edilmişti. Mansur Yavaş ise 10 bin konutun sözünü verdi ama 5 yılda yapamadı" dedi.
TEMELİ ATILAN 19 PROJENİN TEMELLERİ ÇÜRÜDÜ
2023 yılında Yavaş'ın yedi ayrı proje kapsamında temel atma töreni düzenlediğini hatırlatan Yalçın, "47 bin 970 konut için temel atıldı. Ancak teslim edilen konut sayısı sadece 456. 970 tanesi bile bitmedi. Vatandaş soruyor: Nerede bu konutlar? Nerede inşaatlar?" dedi.
Yalçın, ABB Meclisi'nde Yavaş'ın 2020'de verdiği sözleri de hatırlatarak "Meclis kürsüsünden 'Bu dönemde Mamak'ta hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz.' dedi. Ancak sonuç ortada. 10 milyar liranın üzerinde para harcandı, sadece 456 konut teslim edildi. Temeli atılan 19 proje ise yarım kaldı, temeller çürüdü. Mamaklılar mağdur edildi" ifadelerini kullandı. Yalçın, önümüzdeki günlerde Mamak'taki hak sahipleriyle birlikte kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını ve projenin detaylarını kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.
