Binlerce konut vaadi var çalışma yok! Ankara’da Mansur Yavaş’a tepki

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın (X)

TEMELİ ATILAN 19 PROJENİN TEMELLERİ ÇÜRÜDÜ

2023 yılında Yavaş'ın yedi ayrı proje kapsamında temel atma töreni düzenlediğini hatırlatan Yalçın, "47 bin 970 konut için temel atıldı. Ancak teslim edilen konut sayısı sadece 456. 970 tanesi bile bitmedi. Vatandaş soruyor: Nerede bu konutlar? Nerede inşaatlar?" dedi.

Yalçın, ABB Meclisi'nde Yavaş'ın 2020'de verdiği sözleri de hatırlatarak "Meclis kürsüsünden 'Bu dönemde Mamak'ta hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz.' dedi. Ancak sonuç ortada. 10 milyar liranın üzerinde para harcandı, sadece 456 konut teslim edildi. Temeli atılan 19 proje ise yarım kaldı, temeller çürüdü. Mamaklılar mağdur edildi" ifadelerini kullandı. Yalçın, önümüzdeki günlerde Mamak'taki hak sahipleriyle birlikte kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını ve projenin detaylarını kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.