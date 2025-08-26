26 Ağustos 2025, Salı
Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan OYAK heyeti ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 21:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabule ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

