A Haber’de dikkat çeken Lozan yorumu! Türkiye deniz kuvvetlerini neden güçlendirmeli?

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ANLAŞMALARIN HİÇBİR KIYMETİ KALMADI"

Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ise 1947'de yapılan Paris Antlaşması'na değinerek bu anlaşmayla 12 Adalar'ın Yunanistan'a geçtiğini söyledi.

Güçlü, "Biz devlet olarak o anlaşmaya katılmadık. Bu, yakın tarihin bize bıraktığı bir problem. Burada Yunanistan, ana karanın karasularıyla adaların karasularını bir tutuyor. Türkiye buna birtakım tezlerle karşı çıkıyor ama 1960'larda Suda Adası'nda Amerika'nın ilk üssünü kurduğunu görüyoruz. Yunanistan'a da bu cesareti veren yine ABD ve küresel güçler. Şimdi, uluslararası anlaşmaların yeniden yorumlanması meselesinde açıkçası bu anlaşmaların hiçbir kıymeti kalmadı. Bunu ne Gazze'de ne Ukrayna'da görebiliyoruz." diyerek bütün yaşananlara bakıldığında Türkiye'nin donanmasının ve deniz kuvvetlerinin çok güçlü hale getirmesi gerektiğine dikkat çekti.