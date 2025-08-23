Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasında gerilim! "Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhterisler"
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında yaşanan gerilim sürüyor. Taraflar birbirini ağır sözlerle eleştirirken tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu. Kılıçdaroğlu, 'Islah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.” derken Dündar'dan ise, 'Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş' şeklinde yanıt geldi.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında yaşanan gerimde ipler adeta koptu. Taraflar birbirini ağır sözlerle eleştirirken tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu.
UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVO
Hatırlanacağı üzere Uğur Dündar, bir internet haber sitesinin "Kılıçdaroğlu: "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor." ifadeleri ile paylaşımını alıntılamış ve ardından şu sözler ile "Demek ki CHP doğru yolda" paylaşmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT: GÖZÜNÜ KÖTÜLÜK BÜRÜMÜŞ ISLAH OLMAZ MUHTERİSLER
Uğur Dündar'ın paylaşımına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ise, sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ile, "Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir." çıkışında bulundu.
Açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, "Demek ki CHP doğru yolda!" diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.
Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem. Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur.
Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin.
UĞUR DÜNDAR: BÖYLE BİRİNİ DESTEKLEMİŞ OLMAM KEPAZELİKMİŞ
Gazeteci Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Dündar, yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!" ifadelerini kullandı.
