Kabine üyelerinden Emine Erdoğan’ın Gazze mektubuna destek! Katil İsrail’e tepki: En acı soykırım

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"GAZZELİ ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKINI KORUMAK İNSANLIĞIN ORTAK VİCDAN BORCUDUR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Gazze'ye dair Melania Trump'a hitaben kaleme aldığı tarihî mektubu insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrıdır. Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir."

(Foto: AA)

"BU TARİHİ ÇAĞRIYA TÜM DÜNYA KULAK VERMELİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Gazze için umudun, barışın #VaktiÇoktanGeldi Saygıdeğer EmineErdogan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli."