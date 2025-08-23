Kabine üyelerinden Emine Erdoğan'ın Gazze mektubuna destek! Katil İsrail'e tepki: En acı soykırım
Kabine üyeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin peş peşe destek paylaşımları yaptı.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi.
Emine Erdoğan, Melania Trump'ı içten sevgi ve saygıyla selamlayarak başladığı mektubunda, Washington'da Beyaz Saray'daki buluşmalarında Melania Trump'ın içten sohbeti ve zarif ev sahipliğinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen zihninde hala tazeliğini koruduğunu belirtti.
KABİNE ÜYELERİNDEN EMİNE ERDOĞAN'IN GAZZE MEKTUBUNA DESTEK MESAJLARI...
"İNSANLIK CEPHESİNİN VİCDAN ÇAĞRISIDIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım yaptı. AK Partili Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ABD Başkanı Trump'ın eşi sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır. Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin "insanlık" değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır. Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor.
"EN ACI SOYKIRIM"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı. "Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum. Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."
"GAZZELİ ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKINI KORUMAK İNSANLIĞIN ORTAK VİCDAN BORCUDUR"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Gazze'ye dair Melania Trump'a hitaben kaleme aldığı tarihî mektubu insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrıdır. Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir."
"BU TARİHİ ÇAĞRIYA TÜM DÜNYA KULAK VERMELİ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Gazze için umudun, barışın #VaktiÇoktanGeldi Saygıdeğer EmineErdogan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli."
