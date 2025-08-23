İstanbul’da son 65 yılın en kurak temmuz ayı!

Yazı kurak geçiren Marmara Bölgesi'nde yağışlar büyük oranda azaldı. İstanbul, geçen ay son 65 yılın en düşük temmuz yağışını aldı. Geçen yıl aynı dönemde 18,5 milimetre yağış kaydedilirken, bu temmuzda sadece 1,2 milimetre ölçüldü. Temmuz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 95, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 94 azaldı.

BÖLGEDE DURUM

Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Batı Karadeniz'deki Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları gözlendi. Balıkesir ve Çanakkale'de ise son 18 yılın en düşük yağış değerleri kaydedildi. Bazı illerde yağış bir güne kadar düştü.