İstanbul’da son 65 yılın en kurak temmuz ayı!
Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan kuraklık, İstanbul’da temmuz ayında son 65 yılın en düşük yağış oranlarını getirdi. Uzmanlar, barajlardaki su seviyesindeki hızlı düşüşe dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini belirtiyor.
Yazı kurak geçiren Marmara Bölgesi'nde yağışlar büyük oranda azaldı. İstanbul, geçen ay son 65 yılın en düşük temmuz yağışını aldı. Geçen yıl aynı dönemde 18,5 milimetre yağış kaydedilirken, bu temmuzda sadece 1,2 milimetre ölçüldü. Temmuz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 95, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 94 azaldı.
BÖLGEDE DURUM
Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Batı Karadeniz'deki Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları gözlendi. Balıkesir ve Çanakkale'de ise son 18 yılın en düşük yağış değerleri kaydedildi. Bazı illerde yağış bir güne kadar düştü.
SICAKLIK VE BARAJLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentte sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre 2,5 derece arttığını belirtti. Toros, barajlardaki su seviyesinin son bir ay içinde yüzde 13 oranında düştüğünü ve kuraklığın devam ettiğini vurguladı.
UYARILAR VE ÖNLEMLER
Prof. Dr. Toros, önümüzdeki dönemde yağış sistemlerinin görünmediğini belirterek, su tasarrufu ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Kuraklığın Marmara Bölgesi'ni etkisi altına almaya devam edeceği uyarısında bulundu.
