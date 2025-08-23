Afyon CHP’de delege seçiminde kavga!
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de delege savaşları başladı. Afyonkarahisar’da CHP Merkez İlçe mahalle delegeleri seçimleri iptal edilince kavga çıktı.
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de delege savaşları başladı. Bunu son örneği ise Afyon'da yaşandı.
CHP'de bugün Cumhuriyet ve Dumlupınar gibi büyük mahallelerle bazı beldelerde delege seçimleri yapıldı. 400'ü aşkın delegeden yaklaşık 130'unun bugün netleşmesi bekleniyordu.
Ancak Afyonkarahisar'da CHP Merkez İlçe mahalle delegeleri seçiminde kavga çıktı. Büşra Dişçioğlu, seçim sırasında bazı partililerin fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını öne sürerek polis çağırdı. Dişçioğlu bu olayları genel merkeze bildirdi.
SEÇİM İPTAL EDİLİNCE KAVGA ÇIKTI
Olayların ardından mevcut başkan Büşra Dişçioğlu, Genel Merkez'den gelen tebliği okuyarak seçimin iptal edildiğini duyurdu. Bu karar salonda tansiyonu daha da yükseltti. Bazı partililer iptal kararına tepki gösterdi, parti önünde arbede yaşandı.
BAZI DELEGELER SANDIKLARI KARIŞTIRARAK OY KULLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre, bazı delegelerin sandıkları karıştırarak oy kullanması nedeniyle seçimin iptal edildiği bilgisi öğrenildi. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan delege seçimlerinin iptal edildiği, Pazartesi günü yapılacak olan delege seçim takviminin aynen işleyeceği öğrenildi.
