Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, deprem 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 01.24'te kaydedildi. Yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
İŞTE AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2025-08-21 01:24:03 40.08222 36.01694 7.02 MW 4.0 Sulusaray (Tokat)
2025-08-21 00:43:01 39.22194 28.06139 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:43:01 38.16972 37.94194 6.72 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-08-21 00:38:17 39.22222 28.07917 5.21 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:26:10 39.21833 28.16806 7.7 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:24:17 39.21722 28.05083 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:20:32 39.15389 28.18444 6.91 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:19:49 39.22833 27.99389 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:12:03 39.18917 28.15056 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:11:03 39.21028 28.1625 7.21 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 00:03:04 39.22167 28.18194 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:59:14 39.24222 28.10083 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:56:23 39.20889 28.18972 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:51:22 39.20611 28.17306 10.05 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:45:08 39.27528 28.12083 9.48 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:39:37 39.22028 28.16917 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:39:01 39.23556 28.17333 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:38:07 39.25861 28.17889 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:34:32 39.25472 28.05778 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:28:49 39.21667 28.14861 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:27:42 39.21722 28.08694 6.54 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:25:42 39.20611 28.14889 7.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:23:38 39.22611 28.17611 8.67 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 23:20:09 39.20889 28.12417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
