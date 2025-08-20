Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari'de düzenlenen ʺHuzur ve Güvenlikʺ toplantısına katıldı (DHA)

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR KÖŞESİNDE NÖBETTEYİZ"

İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelle Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden görevde olduklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Kara vatanın her sokağında, mavi vatanın her dalgasında, siber vatanın her noktasında nöbetteyiz. Terörle mücadele, asayiş, organize suçlar, göç ve afet yönetimi, trafik güvenliği gibi her alanda stratejimiz var, planımız var, uygulamalarımız var. Bugün Hakkari'de özellikle bir başlığa özel vurgu yapmak istiyorum. Uyuşturucuyla mücadele. Uyuşturucu gençliğimize pusu kuran, suç ekonomisini besleyen çok katmanlı bir tehdittir. İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kabine döneminde, ülkemiz genelinde, uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu, 81 bin 467 şahıs tutuklandı. 39 bin 590 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviyelerdir. Toplam 211 ton uyuşturucu, 213 milyon adet uyuşturucu hap yakalandı. 313 milyon kök kenevir imha edildi. Bu mücadelenin ihbar ve dijital takip boyutunu da güçlendirdik. Bu çerçevede Narkotik Vaka Analizi Sistemi, yani NARVAS Projesini geliştirdik. NARVAS üzerinden, 267 bin 64 vatandaş ihbarı işleme alındı. Bu ihbarlardan gelişen 35 bin 669 operasyon yapıldı. NARVAS kapsamında uyuşturucudan 41 bin 756 şüpheli ile diğer bağlantılı suçlardan 3 bin 249 şüpheli tespit edilerek adalete teslim edildi." dedi.

"HAKKARİ'NİN HUZURU TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR"

Hakkari'deki suçla mücadele durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, "Hakkari'de kabine dönemimizde mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 47 azalttık. (Türkiye: yüzde 56,4) 2 yıl önce 198 suç işlenmişken bu sayı 105'e indirildi. Daha da inecek inşallah. Aydınlatma oranımız da yüzde 88,6'ya yükseldi. (Türkiye: yüzde 84,4). İş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 yıl önce 71 iken, 2024'te 42'ye geriledi. Yani olay sayısında yüzde 41 düşüş yaşandı. Bu alandaki aydınlatma oranımız yüzde 93. Hakkari'de, bu kabine dönemimizde yapılan operasyonlarla 12 organize suç örgütü çökertildi, 57 şahıs tutuklandı, 24 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine bu kabine döneminde Hakkari'de 5 ton 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 128 şahıs tutuklandı. Hakkari'de düzensiz göç ile mücadelede bu kabine döneminde, 118 operasyon yapıldı. 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 17'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 893 düzensiz göçmen yakalandı ve ülkelerine geri gönderildi. Biz sokaklarımızın, mahallelerimizin, İlçe ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için varız. Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da, üretim de. Ve Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur." dedi.