Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 27 kişi ise imza verme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İnan Güney'in şoförü Deniz Göleli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Mehmet Kaya, İnan Güney'in özel kalem müdürü Seyhan Özcan, Mahir Gün, Alper Yıldırım, İbrahim Can Yaman, Recep Cebeci, Veysel Eren Güven, Yunus Göçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce ve Duygu Fikirli yer aldı.