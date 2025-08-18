Suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond'a adli kontrol kararı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 şüpheli için tutuklama, ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Gülmez’in de aralarında bulunduğu 4 kişi için adli kontrol talep etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10'u tutuklanırken aralarında Gülmez'in olduğu 4 şüpheli için adli kontrol kararı çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a suikast planıyla da bağlantılı olduğu öne sürülen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlanırken, devam eden çalışmalarla 3 kişi daha gözaltına alındı.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı yapılan baskınlarda örgütün elebaşı Selahattin Yılmaz'ın yanı sıra ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond (Ersan Gülmez) ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.
10 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 10'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kuyumcu Ersan Diamond 'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevki gerçekleşti. Hakimlikteki işlemlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
ERSAN DİAMOND HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 'Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond' olarak bilinen Ersan Gülmez'in de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, Ersan Gülmez ile birlikte 4 şüpheliye adli kontrol uygulanması kararı verildi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadeleri alınan 14 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'u mahkemece tutuklanırken, Ersan Gülmez ile birlikte 4 şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
