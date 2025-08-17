ABD-Rusya zirvesi yankıları sürüyor! Putin izolasyondan çıkardı: Trump eleştirilerin odağı oldu!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ALASKA ZİRVESİ MOSKOVA'DAN NASIL GÖRÜNÜYOR?

Rusya'da Alaska zirvesi, hem içeriği hem zamanlaması hem de görselliği açısından tarih kitaplarına geçecek bir olay olarak değerlendiriliyor. Zirve, Trump ve Putin için rekor denecek bir sürede, 2 saat 45 dakika sürdü. Kameraların karşısında ise iki lider çok dikkatli açıklamalar yaptı ve soru almadı.

Bundan görüyoruz ki, iki lider bir anlaşmaya ulaşmasa da pek çok konuda önemli ilerlemeler kaydetti. Putin, bu zirvede savaşı neden başlattığını Trump'a doğrudan anlatmış oldu. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşta Kiev'in en büyük destekçisi Amerika olduğundan, Putin Trump'ı Rusya'nın gerçekten Ukrayna ile savaşmak istemediğine ikna etmiş oldu.

TRUMP İSTEDİĞİNİ ALAMADI

SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün: Bu görüşmede Trump, istediğini almış gözükmüyor. Putin'in izolasyondan çıkması ve rehabilite edilmesi, eleştirilerin yoğunlaştığı bir konu oldu. Ancak yolun açılması bakımından ateşkese giden süreci başlatması açısından belki Trump'a kredi vermek gerekiyor.

Görüşmede Trump'ın tavrına bakıldığında memnun olmadığı görülüyor; en azından ateşkes açıklamak ya da şartları konuşmak isterdi, ancak hiçbir detaya giremediler. Putin ise bu görüşmeyle Rusya üzerindeki ekonomik baskıları hafifletmiş oldu.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ZİRVENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Putin'in Moskova zirvesi davetiyle, Trump'ın Avrupalılar ve Ukrayna ile koordinasyon kurarak üçlü bir görüşme yapma çabası da dikkate alınmalı. Ancak Putin bu oyunu hep Amerika ile oynamak istedi, çünkü kendi konumunu büyük güç olarak görüyor ve başkasını muhatap almak istemiyor.

Sonuç olarak, Trump bu zirve ile Putin'e gereksiz bir zafer vermiş ve izolasyondan, yaptırımlardan çıkaran bir adım atmış oldu.