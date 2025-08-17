17 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri ABD-Rusya zirvesi yankıları sürüyor! Putin izolasyondan çıkardı: Trump eleştirilerin odağı oldu!

ABD-Rusya zirvesi yankıları sürüyor! Putin izolasyondan çıkardı: Trump eleştirilerin odağı oldu!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.08.2025 02:39 Güncelleme: 17.08.2025 03:44
ABONE OL
ABD-Rusya zirvesi yankıları sürüyor! Putin izolasyondan çıkardı: Trump eleştirilerin odağı oldu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin yankıları devam ediyor. A Haber’de konuyu değerlendiren uzmanlar, canlı yayına bağlanarak kritik yorumlarda bulundu. SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün, zirvenin kazananının Rusya olduğunu belirterek, Trump’ın bu görüşmeyle Putin’e gereksiz bir avantaj sağladığını ifade etti. AA Moskova Temsilcisi Ali Cura ise Rusya’dan bağlanarak zirvenin Moskova cephesinde nasıl karşılandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin yankıları devam ediyor. Zirvenin sonuçları ve tarafların kazançları, A Haber canlı yayınında uzman konuklar tarafından değerlendirildi.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ: ABD BAŞKANI İSTEDİĞİNİ ALAMADI, PUTİN İZOLASYONDAN ÇIKTI

Konuyu A Haber'de tartışan uzman isimler dünyanın gündemine oturan zirveye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

RUSYA BATIYA KARŞI DİPLOMATİK ZAFER KAZANDI

AA Moskova Temsilcisi Ali Cura: Rusya, Batı'ya karşı bir diplomatik zafer kazandı; ancak temkinli Rus diplomasisi bugüne kadar ince ince adımlar attı ve hızlı tepki verilmedi. Zirvenin kendisi ve sonuçları, Rus diplomasisinin Batı'nın kalesinin surlarında açtığı büyük bir delik gibi görünüyor.

Bir hafta önce Trump'ın vergileri artırma ve yaptırım tehditleri konuşulurken, ultimatomlar gündemdeyken, şu anda bunların hepsinin rafa kalktığını görüyoruz.

Benim gözümün önüne şunlar geliyor: 2022'de savaş başlamadan önce ve savaşın ardından, yani Biden'in ABD'de göreve gelmesinden itibaren Washington'dan sınır dışı edilmiş diplomatlar otobüslerle alelacele gönderilmişti. Dün ise Amerikan savaş uçaklarıyla karşılanan ve yine savaş uçakları eşliğinde ülkesine geri dönen, kırmızı halılarla karşılanan, hem de bir Amerikan başbakanı tarafından pistte beklenen Rusya'nın en tepesindeki isim, Putin. Yani oralardan buraya gelmek epey bir hazırlık ve koordinasyon gerektiriyor.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ALASKA ZİRVESİ MOSKOVA'DAN NASIL GÖRÜNÜYOR?

Rusya'da Alaska zirvesi, hem içeriği hem zamanlaması hem de görselliği açısından tarih kitaplarına geçecek bir olay olarak değerlendiriliyor. Zirve, Trump ve Putin için rekor denecek bir sürede, 2 saat 45 dakika sürdü. Kameraların karşısında ise iki lider çok dikkatli açıklamalar yaptı ve soru almadı.

Bundan görüyoruz ki, iki lider bir anlaşmaya ulaşmasa da pek çok konuda önemli ilerlemeler kaydetti. Putin, bu zirvede savaşı neden başlattığını Trump'a doğrudan anlatmış oldu. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşta Kiev'in en büyük destekçisi Amerika olduğundan, Putin Trump'ı Rusya'nın gerçekten Ukrayna ile savaşmak istemediğine ikna etmiş oldu.

TRUMP İSTEDİĞİNİ ALAMADI

SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün: Bu görüşmede Trump, istediğini almış gözükmüyor. Putin'in izolasyondan çıkması ve rehabilite edilmesi, eleştirilerin yoğunlaştığı bir konu oldu. Ancak yolun açılması bakımından ateşkese giden süreci başlatması açısından belki Trump'a kredi vermek gerekiyor.

Görüşmede Trump'ın tavrına bakıldığında memnun olmadığı görülüyor; en azından ateşkes açıklamak ya da şartları konuşmak isterdi, ancak hiçbir detaya giremediler. Putin ise bu görüşmeyle Rusya üzerindeki ekonomik baskıları hafifletmiş oldu.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ZİRVENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Putin'in Moskova zirvesi davetiyle, Trump'ın Avrupalılar ve Ukrayna ile koordinasyon kurarak üçlü bir görüşme yapma çabası da dikkate alınmalı. Ancak Putin bu oyunu hep Amerika ile oynamak istedi, çünkü kendi konumunu büyük güç olarak görüyor ve başkasını muhatap almak istemiyor.

Sonuç olarak, Trump bu zirve ile Putin'e gereksiz bir zafer vermiş ve izolasyondan, yaptırımlardan çıkaran bir adım atmış oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD-Rusya zirvesi yankıları sürüyor! Putin izolasyondan çıkardı: Trump eleştirilerin odağı oldu! ABD-Rusya zirvesi yankıları sürüyor! Putin izolasyondan çıkardı: Trump eleştirilerin odağı oldu! ABD-Rusya zirvesi yankıları sürüyor! Putin izolasyondan çıkardı: Trump eleştirilerin odağı oldu!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör