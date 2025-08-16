Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı! A Haber’de uzman isimlerden çarpıcı analiz

FOTOĞRAF: AA

PUTİN'DEN NAZİ VURGUSU

Diğer yandan Nazi vurgusu da önemliydi. Burada Nazi vurgusunu "Ukrayna ulusu"ndan sonra söylemesi çok önemli. Aslında Putin, çok net bir şekilde Ukrayna'ya karşı duruşundan ödün vermiyor. Yani Ukrayna ulusu ile Zelenskiy yönetimini ki onu en baştan beri bir Nazi rejimi olarak tanımlıyordu bu iki ayrımı devam ettiriyor. Israrla Zelenskiy ile olmayacağını üstü kapalı da olsa ima etmiş oldu.

TOPRAK KONUSU SONRAYA BIRAKILDI

Askeri Stratejist Eray Güçlüer: Burada bir anlaşmazlık ya da masanın devrilmesi söz konusu olsaydı, bu geceden itibaren üçüncü taraf ülkeler dahil Rusya'ya yeni yaptırımların gelmesi söz konusu olurdu. Bunun olmaması Rusya için bir kazanım olabilir. Hangi konularda ne anlaşmalar yapıldı, onu bilemiyoruz. Ama benim tahminim, toprak konusu sonraya bırakılan konulardan bir tanesi gibi geliyor. Diğeri ise öncelikle ekonomik çıkar sağlayacak konular üzerinde Rusya ile ABD arasında gelişmeler olabilir. Putin bazı sözler vermiş olabilir; mesela savaşın daha fazla ilerlememesi ya da cephenin statik halde bulundurulması gibi. En azından Avrupa'nın Rusya kaygısını artıracak bazı hamlelerden kaçınma sözü vermiş olabilir. Ama yine söylüyorum, her ne kadar çok güzel, harika deseler de aslında durum son derece kırılgan. Ukrayna özelinde temel sorunlar çözülmüş değil.