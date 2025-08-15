İBB soruşturmasında Didim Belediye Başkanı Gençay’ın basın danışmanı gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin isimleri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin 'çıkar amaçlı suç örgütü yönetme', 'irtikap', 'rüşvet', 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' ile 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarının şüphelisi İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olarak örgütün sosyal medya yapılanmasında yer aldıkları öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli daha tespit edildi. Güney'in de arasında bulunduğu toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 42'si gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Alican Ayvataş'ın Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın basın danışmanı Alican Ayvataş'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözlatı kararı verilen isimlerin; "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat" olduğu öğrenildi.

