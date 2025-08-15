Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluğu BDDK kayıtlarında! Para kasalarına gelen rakamların haddi hesabı yok

15 Ağustos 2025, Cuma
Giriş: 15.08.2025 08:40
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün para kasaları olarak bilinen isimlerin banka hesaplarına yatırılan kayıt dışı ödemeler ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda hafriyat alanlarından milyar dolarlık vurgun yaptığı değerlendirilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 400 milyon TL, Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin tl, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirtildi. BDDK tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi.

İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "İBB Grubu Hesap Hareketleri" isimli inceleme raporu düzenlendi.

Raporda İBB ve bağlı kuruluşların finansal hareketlerinin yanı sıra yolsuzluk soruşturmasında adı geçen şirketlerin ve bazı isimlerin bankacılık işlemleri incelendi. Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün para kasaları oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan bazı isimlerin bankacılık işlemlerine dikkat çekildi. Yapılan incelemede bu isimlerin miktarı milyarları aşan nakit paraları banka hesaplarına elden nakit olarak yatırdıkları tespit edildi.

EN FAZLA KARA PARA GÜLİBRAHİMOĞLU'NA
BDDK'nın kayıt dışı para tespitinde suç örgütünün para kasaları oldukları öne sürülen isimler tek tek yer aldı. İtirafçı ifadelerinde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 50 ortağı olduğu ve hafriyat döküm sahalarını kendisine tahsis ederek milyar dolarlık hafriyat vurgunu yaptığı belirtilen yurtdışındaki firari Murat Gülibrahimoğlu hesabına en fazla kayıt dışı nakit para yatırılan isim oldu.

Gülibrahimoğlu'nun banka hesaplarına tam 4 milyar 400 milyon TL nakit para yatırdığı belirlendi. Bu paranın 1 milyar 100 milyon lirasının ise yine Gülibrahimoğlu tarafından elden çekildiği bilgisine yer verildi.

SOYTEKİN, KÖKSAL, KAPKİ, YILDIZ
Sabah'ın haberine göre; Murat Gülibrahimoğlu'nun yanı sıra suç örgütünün diğer para kasaları oldukları öne sürülen Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin TL, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirtildi.

