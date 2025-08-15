Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluğu BDDK kayıtlarında! Para kasalarına gelen rakamların haddi hesabı yok

SOYTEKİN, KÖKSAL, KAPKİ, YILDIZ

Sabah'ın haberine göre; Murat Gülibrahimoğlu'nun yanı sıra suç örgütünün diğer para kasaları oldukları öne sürülen Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin TL, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirtildi.