Külliye'de YİK Toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

13.08.2025
Külliye'de YİK Toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Başkan Erdoğan’ın liderlik ettiği Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

