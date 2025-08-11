11 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Trump-Putin zirvesi öncesi Zelenskiy'den net ateşkes mesajı: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.08.2025 22:11 Güncelleme: 11.08.2025 22:35
Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, 15 Ağustos'ta gerçekleşecek Trump-Putin görüşmesi öncesinde görüntülü bir mesaj yayınlayarak ateşkes sürecine ilişkin sert konuştu. Zelenkiy, Alaska'da gerçekleşecek zirve öncesinde Rusya'nın savaşı sona erdirmek yerine Ukrayna'ya ilişkin saldırıları hazırlığında bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, Alaska'da gerçekleşecek Trump-Putin görüşmesi öncesi görüntülü bir mesaj yayımlayarak ateşkes sürecine ilişkin konuştu. Zelenskiy görüntülü mesajla, savaşın sona ermesi için gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

Konuştuğu tüm liderlerle savaşın adil şekilde sona ermesi için gereken adımların atılmasını ele aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna'ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna'nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı."

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna istihbarat birimleri ve ordu yetkililerinden, Rusya'nın cephede sürdürdükleri hazırlıklar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Foto: AA Foto: AA

"RUSYA BARIŞ İÇİN HAZIRLIK YAPMIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlık yapmadığını öne süren Zelenskiy, "Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zaferi olarak ilan etmeye ve eskisi gibi davranmaya, Ukrayna'ya baskı yapmaya devam etmeye kararlı." diye konuştu.

Rusların savaşı sona erdirmeye yönelik henüz bir işaret vermediğini belirten Zelenskiy, "Aksine, birliklerini ve güçlerini yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ettiriyorlar." dedi.

