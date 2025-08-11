Trump-Putin zirvesi öncesi Zelenskiy’den net ateşkes mesajı: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor

Foto: AA

"RUSYA BARIŞ İÇİN HAZIRLIK YAPMIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlık yapmadığını öne süren Zelenskiy, "Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zaferi olarak ilan etmeye ve eskisi gibi davranmaya, Ukrayna'ya baskı yapmaya devam etmeye kararlı." diye konuştu.

Rusların savaşı sona erdirmeye yönelik henüz bir işaret vermediğini belirten Zelenskiy, "Aksine, birliklerini ve güçlerini yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ettiriyorlar." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmek ve ateşkes sağlamak yerine ülkesine yönelik yeni saldırılar için hazırlandığını söyledi.

Zelenskiy, görüntülü mesajla, savaşın sona ermesi için gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

Konuştuğu tüm liderlerle savaşın adil şekilde sona ermesi için gereken adımların atılmasını ele aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna'ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna'nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı."

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna istihbarat birimleri ve ordu yetkililerinden, Rusya'nın cephede sürdürdükleri hazırlıklar hakkında bilgi aldığını söyledi.

