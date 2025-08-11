CHP’li Altınordu Belediyesi’nin çifte standart uygulamasına tepki: Kendi koyduğu kurala kendisi uymuyor

CHP'li Altınordu Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyguladığı kaldırım işgali denetimleri kapsamında esnafa ait malzemeler kaldırılırken, belediyenin kendi işletmesinin önündeki saksıların yerinde durması, "Kendi koyduğu kurala kendisi uymuyor", "Esnafa yasak, Halk Et'e serbest" eleştirilerine yol açtı.

''HALK ET'İN ÖNÜNDE VATANDAŞLARA 'KALDIRIN' DEYİP BASKI UYGULADIKLARI BİR ÇALIŞMANIN KENDİ İŞ YERİNİN ÖNÜNDE OLMASI YANLIŞTIR''

Şarkiye Mahalle Muhtarı Emre Yayla, belediye tarafından esnafa ait duba ve reklam panolarının zabıta ekipleri tarafından kaldırılmasını takdir ettiklerini ancak Altınordu Belediyesi bünyesindeki 'Halk Et' önündeki saksıların kaldırılmamasına tepki gösterdiklerini ifade etti.

Yayla, "Önce 'iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batıracaksınız' diye bir deyim var. Görüldüğü gibi Halk Et'in önünde vatandaşlara 'kaldırın' deyip baskı uyguladıkları bir çalışmanın kendi iş yerinin önünde olmasıdır yanlış olan. Buradaki en büyük yanlış, kendi kapısının önündeki dubaları ve saksıları kaldıracak, sonrasında vatandaşların koyduğu saksı ve dubalara laf söyleyecek. Çünkü bizler örnek makamız; örnek olmadığımız sürece halk örnek olmaz. Bir yaptırım olacaksa ilk olarak kendimizden, sonrasında esnafımızdan başlamamız gerekiyor" dedi.

''KANUNEN YASAK OLAN BİR ŞEYİ ALTINORDU BELEDİYESİ KENDİ İŞLETMESİNİN ÖNÜNDE YAPIYOR''

"Halk Et'in önüne saksı koymuşlar, zaten asfalta hiçbir şekilde duba ve saksı konulması yasak" diyen Muhtar Yayla, "Kanunen yasak olan bir şeyi de burada Altınordu Belediyesi kendi işletmesinde buraya araç çekilmesin diye sergiliyor" şeklinde konuştu.

''ARAÇ ÇEKİLMESİ İSTENMİYORSA OTOPARK VE CEP SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ''

Muhtar Yayla, şunları söyledi: "Haklılar ama araç çekilmesini istemiyorsan ilk önce araçlara otopark yeri ayarlanması gerekiyor, esnafın mallarını indirmesi için cepler ayarlanması gerekiyor. Önce bazı işlerin altyapısını hazırlayacaksın ki sonrasında duba, saksı, sandalye ve reklam afişlerini kaldırtacaksın. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu bu tavrı destekliyorum ama kendisinin yapmış olduğu bu yanlıştan da acilen dönmesini talep ediyorum. Belediye başkanlığının birimleri bu olayı görmek zorunda. Ben tek göz olarak görüyorsam, Altınordu Belediyesi bünyesindeki yüzlerce gözün bu durumu görmesi gerekiyor."

"KİMSENİN MALI GASP EDİLEMEZ"

Zabıta ekiplerince kaldırtılan dubaları adeta bir 'gasp' olarak nitelendiren Muhtar Emre Yayla, "Şöyle de bir durum var; kimse kimsenin malını da gasp edemez, bu bir gasptır. Kimse kimsenin masa ve sandalyesini de alamaz, önce uyarı verilir, gerekirse ceza ve farklı yaptırımlar uygulanır. Evet yollar kamuya ait alandır ama her yola koyulanı da araçların arkasına atıp depoya götüremezsiniz, burada da büyük bir yanlış var" şeklinde konuştu.

BELEDİYE 3 GÜN ÖNCE KALDIRIM İŞGALİNE KARŞI ÇALIŞMA YÜRÜTTÜKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Altınordu Belediyesi tarafından 3 gün önce yapılan paylaşımda, "Altınordu Belediyesi, kent estetiğini korumak ve vatandaşların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde kaldırım işgaline neden olan tezgâh, ürün, duba gibi unsurlara müdahale etti. Yaya güvenliğini ve kamuya ait alanların amacına uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kaldırımları işgal eden araçlara cezai işlem uygulanırken, işgalde bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, esnafın ve vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek, kaldırımların vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi sağlandı" ifadelerine yer vermişti.

