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Başkan Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 12:30 Güncelleme: 06.08.2025 12:30
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Başkan Erdoğan’dan Mustafa Demir için taziye mesajı

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanlarından Mustafa Demir (64), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, Demir için taziye mesajı paylaşırken 'Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Samsun'da yaşayan 1961 doğumlu eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (AA)Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (AA)

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Demir'in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Demir, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI: RABB'İM MEKANINI CENNET EYLESİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demir'in vefatının ardından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "60'ıncı Hükümetimizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24'üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Mustafa Demir için taziye mesajı

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.

4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi. Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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Başkan Erdoğan’dan Mustafa Demir için taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan Mustafa Demir için taziye mesajı Başkan Erdoğan’dan Mustafa Demir için taziye mesajı

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