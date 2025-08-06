Başkan Erdoğan’dan Mustafa Demir için taziye mesajı

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.



4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.



22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi. Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.