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Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk kez toplanıyor! Ele alınacak konular belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 10:55 Güncelleme: 04.08.2025 11:01
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Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk kez toplanıyor! Ele alınacak konular belli oldu

Terörsüz Türkiye Komisyonu, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı saat 11.00’de yapacak. Toplantıda komisyonun adı, çalışma usul ve esasları, karar alma yöntemi belirlenecek. İşte detaylar...

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon, 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek.

"SÜREÇ KOMİSYONU" YARIN TOPLANIYOR!

Ayrıca, toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi önemli konular da ele alınacak.

KOMİSYONUN ADI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komisyonun adı henüz netleşmedi. MHP, komisyon için "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" adını önerdi. CHP ise komisyonun isminde "demokrasi" vurgusu olması gerektiğini belirtiyor. Komisyonun kararları nasıl alacağı da ilk toplantıda karara bağlanacak.

51 ÜYE BULUNACAK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 51 kişilik komisyonda 5'te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıkladı. Muhalefet ise 3'te 2 çoğunlukla karar alınmasını öneriyor.

Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk kez toplanıyor! Ele alınacak konular belli oldu

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

AK Parti: 21 milletvekili

CHP: 10 milletvekili

MHP ve DEM Parti: 4'er milletvekili

Yeni Yol Grubu: 3 milletvekili

İYİ PARTİ KOMİSYONA KATILMAYACAK

AK Parti'nin listesinde, 3 Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu ve Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel gibi isimler bulunuyor. CHP, Grup Başkanvekili Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu ve Türkan Elçi ile temsil edilecek. MHP, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve hukukçu milletvekilleriyle komisyonda yer alacak. DEM Parti ise Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş gibi isimlerle temsil edilecek. Ayrıca, Meclis'te grubu bulunmayan 5 siyasi partinin de üyeleri komisyonda yer alacak.

KOMİSYONDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Yasal düzenlemeler için istişare zemini oluşturulacak. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışılacak. Uzman görüşleri alınacak. Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzı tutulacak.

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Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk kez toplanıyor! Ele alınacak konular belli oldu Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk kez toplanıyor! Ele alınacak konular belli oldu Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk kez toplanıyor! Ele alınacak konular belli oldu
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