Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk kez toplanıyor! Ele alınacak konular belli oldu

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

AK Parti: 21 milletvekili

CHP: 10 milletvekili

MHP ve DEM Parti: 4'er milletvekili

Yeni Yol Grubu: 3 milletvekili

İYİ PARTİ KOMİSYONA KATILMAYACAK

AK Parti'nin listesinde, 3 Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu ve Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel gibi isimler bulunuyor. CHP, Grup Başkanvekili Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu ve Türkan Elçi ile temsil edilecek. MHP, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve hukukçu milletvekilleriyle komisyonda yer alacak. DEM Parti ise Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş gibi isimlerle temsil edilecek. Ayrıca, Meclis'te grubu bulunmayan 5 siyasi partinin de üyeleri komisyonda yer alacak.

KOMİSYONDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Yasal düzenlemeler için istişare zemini oluşturulacak. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışılacak. Uzman görüşleri alınacak. Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzı tutulacak.