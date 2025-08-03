NASA'yı bile hayran bırakmıştı! Kadın Azmağı'nda tehlike çanları
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yer alan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Kadın Azmağı’nda tehlike çanları çalıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen ve her yıl binlerce kişiyi ağırlayan bu eşsiz doğa harikasının su seviyesinde ciddi bir düşüş yaşandı. Kuraklık nedeniyle Kadın Azmağı’nda 35 santimetrelik su seviyesi kaybı meydana geldi. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir turizmin sağlanması adına acil önlemler alınması gerektiğini aktardı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı' ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan azmak, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. 1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor. Birbirine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor.
"KORUYUCU ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKİYOR"
NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı, tarihinin en ciddi su seviyesi düşüşlerinden biriyle karşı karşıya. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, azmakta yaptığı ölçümde su seviyesinde 35 santimetre azalma olduğunu belirledi. Doç. Dr. Özçelik, Türkiye'de son 52 yılın en kurak dönemin yaşandığını belirterek, "Meteorolojik kuraklık yüzeysel su kaynaklarımızı etkilemeye başladı. Hidrolojik kuraklığın etkilerini ülkemizde rezervuarlarda ve baraj göllerinde rahat bir şekilde görebiliyoruz. Akyaka Kadın Azmağı'nda da su seviyesi çekilmiş durumda. Burası karstik bir pınar. Boşluklardan ve mağaralardan sular hızlı bir şekilde süzülerek azmağa erişiyor. Hidrolojik kuraklığın sonucu olarak azmak hattı boyunca pınarlar ortaya çıkmış durumda. Azalan su seviyesini buradaki kesitlerdeki düzensizlikler nedeniyle doğru şekilde belirlemek mümkün olmayabiliyor. Kalıntıların duvarlarda ya da dere kenarlarında bıraktığı kalsiyum ya da bitki kalıntılarından yola çıkarak tespit ediyoruz. Yaptığımız ölçümlerde su seviyesinde 35 santimetre bir alçalma söz konusu. Azalma önümüzdeki günlerde bir miktar daha olabilir. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.
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