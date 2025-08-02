Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt: Cumhurbaşkanımıza her saldırısının arkasında CHP’deki skandalları örtme gayreti var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)



"TÜM DÜNYADA CUMHURBAŞKANIMIZ VE "SİYASİ İRADE" SAHİBİ OLMAK YAN YANA ZİKREDİLİR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyonist İsrail'in faaliyetlerini tüm dünyanın gözü önünde eleştirdiğini ifade eden Çelik, "Bu cesur ve ilkeli siyaset BM Genel Kurulu'nda tam insanlığın cephesinin takdirini zirveye çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı ona tam anlamıyla ödenmiş ve cesaretle bağışlanmış bir hayattır. O nedenle tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve "siyasi irade" sahibi olmak yan yana zikredilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesine dil uzatanların sadece kendi siyasetlerinin acizliğini ve teslimiyetçiliğini ortaya koyduğunu gördük" ifadelerinde bulundu.



"ÖZGÜR ÖZEL'İN İÇİNE DÜŞEN VAHİM DURUMU TASHİH ETMESİ VE FİLİSTİN'DEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR"



Özgür Özel'in Hamas'ı "terör örgütü" diye yaftalamaya çalıştığından bahseden Çelik, "Karşılığında tepkiler gelince "terör örgütü demedim, terör eylemleri yapılıyor dedim" demiştir. Hamas'la ilgili bu dil, yalnızca İsrail'in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir. Özgür Özel'in içine düşen vahim durumu tashih etmesi ve Filistin'den özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü bakışlardan bakarak konuşması başlı başına bir kalmadır. Cumhurbaşkanımız siyasi olarak yasaklı olduğu dönemde bile ABD'de Hamas hakkında izleyen bir kişi cevaben "Onlara terörist denmesi asla doğru değildir, Onlar vatanlarını İsrail işgaline karşı savunan vatanseverlerdir" demiştir. Özgür Özel'in rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin onayına atıf yaparak, CHP politikasını meşrulaştırmaya çalışmasın ise hiçbir zemini yoktur. Rahmetli Ecevit'in DSP'yi kurarak CHP ile paylaştığı çizgi çizgisini benimsedi" paylaşımında bulundu.