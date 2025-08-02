Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt: Cumhurbaşkanımıza her saldırısının arkasında CHP'deki skandalları örtme gayreti var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. Çelik, Özel'in Hamas'ı terör örgütü olarak yaftaladığını ancak gelen tepkiler sonrası geri adım attığını ifade ederken 'Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması, Filistin davasını destekleyen tek bir kişinin bile ciddiye almayacağı bir şeydir.” ifadelerini kullandı. Özel'in eleştirilerinin nedenini de açıklayan Ömer Çelik 'CHP’nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretindeler' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik sosyal medya hesabı 'X' üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.
TEK BİR KİŞİ BİLE CİDDİYE ALMAZ
Çelik paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması, Filistin davasını tek bir kişinin bile ciddiye almayacağı bir husustur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin duyarlılığına dil uzatan sözleri Filistin'in herhangi bir yerinde görüldüğü ve "İsrail propagandası"nın bir bölümü olarak görülüyor. Özgür Özel'in Türkiye'yi yurtdışı odaklara şikayet eden bir siyasi profili var. Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır" dedi.
"TÜM DÜNYADA CUMHURBAŞKANIMIZ VE "SİYASİ İRADE" SAHİBİ OLMAK YAN YANA ZİKREDİLİR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyonist İsrail'in faaliyetlerini tüm dünyanın gözü önünde eleştirdiğini ifade eden Çelik, "Bu cesur ve ilkeli siyaset BM Genel Kurulu'nda tam insanlığın cephesinin takdirini zirveye çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı ona tam anlamıyla ödenmiş ve cesaretle bağışlanmış bir hayattır. O nedenle tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve "siyasi irade" sahibi olmak yan yana zikredilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesine dil uzatanların sadece kendi siyasetlerinin acizliğini ve teslimiyetçiliğini ortaya koyduğunu gördük" ifadelerinde bulundu.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN İÇİNE DÜŞEN VAHİM DURUMU TASHİH ETMESİ VE FİLİSTİN'DEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR"
Özgür Özel'in Hamas'ı "terör örgütü" diye yaftalamaya çalıştığından bahseden Çelik, "Karşılığında tepkiler gelince "terör örgütü demedim, terör eylemleri yapılıyor dedim" demiştir. Hamas'la ilgili bu dil, yalnızca İsrail'in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir. Özgür Özel'in içine düşen vahim durumu tashih etmesi ve Filistin'den özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü bakışlardan bakarak konuşması başlı başına bir kalmadır. Cumhurbaşkanımız siyasi olarak yasaklı olduğu dönemde bile ABD'de Hamas hakkında izleyen bir kişi cevaben "Onlara terörist denmesi asla doğru değildir, Onlar vatanlarını İsrail işgaline karşı savunan vatanseverlerdir" demiştir. Özgür Özel'in rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin onayına atıf yaparak, CHP politikasını meşrulaştırmaya çalışmasın ise hiçbir zemini yoktur. Rahmetli Ecevit'in DSP'yi kurarak CHP ile paylaştığı çizgi çizgisini benimsedi" paylaşımında bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru "Mavi Vatan" tezine karşı çıkanlar ve Yunanistan'ın tezine destek verenlerin, Özgür Özel'in ekibinden olduğunu vurgulayan Çelik şunları ifade etti:
"Milli Güvenliğimiz için Suriye'ye yapılan meşru askeri harekatları eleştirenler CHP'nin kontrolündedir. Libya'da meşru ve Türkiye dostu hükümete karşı yaygın silah çekmiş odakları savunanlar CHP'li siyasetçilerdir. Türkiye'nin Can Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki mücadelesine yapılan tartışmalarda yalan siyasetiyle iftira atan açıklama CHP içinden geldi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza yaptığı saldırı esasında CHP'nin yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme çabasıdır. Özgür Özel sürekli vahim hata yaptığı şeyleri çözmek yerine CHP'yi düzgün bir çizgiye çıkarmak enerji harcamalıdır. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalktığı durumda vahim ve tarihi hatalar yapmaya devam ediyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın siyasi seçimlerinin seçimlerinin bir siyasi çizgiye gidişi, doğru yolun bulması açısından önemlidir."
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