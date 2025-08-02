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Eyüpsultan'da 16 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.08.2025 04:58
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Eyüpsultan’da 16 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerden biri direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak zincirleme şekilde birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı Edirne istikametinde trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

Kazaya karışan araç sürücülerinden Nazım Altun, yaşananları şöyle anlattı:

"Bana arkadan vuruldu. Çarpmanın ardından aracım orta şeritten sağ şeride savruldu ve yan döndü. Öndeki araç sayesinde durabildim ancak durduktan kısa süre sonra başka bir araç bana çarptı ve zincirleme kaza başladı. Aracım yaklaşık 3-3,5 metre kaydı. Diğer araçların da birbirine çarpması sonucu kaza büyüdü."

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Eyüpsultan’da 16 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı Eyüpsultan’da 16 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı Eyüpsultan’da 16 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı
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