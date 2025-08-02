Eyüpsultan'da 16 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı
İstanbul Eyüpsultan’da TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerden biri direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak zincirleme şekilde birbirine çarptı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı Edirne istikametinde trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kazaya karışan araç sürücülerinden Nazım Altun, yaşananları şöyle anlattı:
"Bana arkadan vuruldu. Çarpmanın ardından aracım orta şeritten sağ şeride savruldu ve yan döndü. Öndeki araç sayesinde durabildim ancak durduktan kısa süre sonra başka bir araç bana çarptı ve zincirleme kaza başladı. Aracım yaklaşık 3-3,5 metre kaydı. Diğer araçların da birbirine çarpması sonucu kaza büyüdü."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Bu ormanda bir geyik gizleniyor? Sadece zekiler 7 saniyede görebiliyor
- OSIMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Victor Osimhen imza töreni saat kaçta, nerede yayınlanacak?
- Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Üniversite adayları dikkat! 2025 YKS’de tercih edilebilecek 27 yeni program açıklandı: İlk kez açılan lisans ve ön lisans programları
- A101'de indirim fırtınası başladı! A101 1-7 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğu satışta: Peynir, süt, yağ, çay, şeker, yumurta
- Lavabo tıkanıklığına en etkili ve en ucuz çözüm: Evdeki malzemelerle anında açın!
- Akaryakıt fiyatları: Benzine ve motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte akaryakıt tasarrufu için tüyolar
- 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
- 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta
- Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…
- 1 Ağustos Cuma hutbesi konusu: Hayâ: Allah'ın Emri, Fıtratın Gereği
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 250 uzman erbaş alımı: Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte başvuru ekranı