Eyüpsultan’da 16 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerden biri direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak zincirleme şekilde birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı Edirne istikametinde trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.