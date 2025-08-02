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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.08.2025 19:21 Güncelleme: 02.08.2025 19:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, diplomasi tarfiğini sürdürüyor. Yılmaz, son olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında, Başbakan Sayın Ünal Üstel ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Türkiye-KKTC ilişkilerini her alanda daha da ileriye taşıyacak adımları, bölgesel gelişmeleri, ekonomik ve mali işbirliğimizin geleceğini ve e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeleri ele aldık. Misafirperverlikleri için Sayın Tatar'a ve Sayın Üstel'e teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

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