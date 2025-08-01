01 Ağustos 2025, Cuma
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YÖK ve Rekabet Kurulu'nda atama kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 00:38 Güncelleme: 01.08.2025 00:48
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YÖK ve Rekabet Kurulu’nda atama kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok kurum ve kuruluşta atamalar gerçekleşti. 1 Ağustos 2025 tarihli 32973 sayılı karara göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirilirken, Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre birçok kurumda atamalar gerçekleşti.

PROF. DR. EROL ÖZVAR YENİDEN YÖK BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin fıkrası gereğince YÖK Başkanlığı'na Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Özvar, 30 Temmuz 2021 yılında YÖK Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü) Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Buna göre Rekabet Kurulu Üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ayşe Uslu Cevlek göreve getirildi.

Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü) Foto: Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

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YÖK ve Rekabet Kurulu’nda atama kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı YÖK ve Rekabet Kurulu’nda atama kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı YÖK ve Rekabet Kurulu’nda atama kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı
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