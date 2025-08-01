YÖK ve Rekabet Kurulu’nda atama kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı

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Buna göre Rekabet Kurulu Üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ayşe Uslu Cevlek göreve getirildi.