Kütahya’da 2 dakika arayla 2 deprem! AFAD büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, bugün saat 07.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Simav, bu depremden 2 dakika sonra, saat 07.17'de bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.