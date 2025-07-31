Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 30 Ağustos 2025 tarihinde geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller ve albaylar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'nci maddelerinde üst rütbeye terfi ettirildi.

Yayımlanan karara göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 2 amiral ve 3 albay, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'nci maddelerinde üst rütbeye terfi ettirildi.