Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atama kararları Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Jandarma Genel Komutanlığına mensup 1 Tümgeneral, 5 Tuğgeneral ve 15 Jandarma Kıdemli Albay bir üst rütbeye, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 2 Tuğamiral ve 3 Albay bir üst rütbeye yükseltildi. Öte yandan 6 amiralin görev yerleri değişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 30 Ağustos 2025 tarihinde geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller ve albaylar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'nci maddelerinde üst rütbeye terfi ettirildi.
Yayımlanan karara göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 2 amiral ve 3 albay, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'nci maddelerinde üst rütbeye terfi ettirildi.
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup amirallerin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.
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