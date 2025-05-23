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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 14:10 Güncelleme: 23.05.2025 14:47
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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe başlayacak 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Çalışanlar 10 Haziran Salı işbaşı yapacak.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik merakla beklenen karar belli oldu.

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (DHA)Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (DHA)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILMADI
Bu yıl Kurban Bayramı tatili mevcut haliyle uygulanacak, herhangi bir ek uzatma yapılmayacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (AA)Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (AA)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLER?
Kamu kurumlarında çalışan personel için tatil, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Arefe olması nedeniyle öğleden sonra başlayacak.

6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasıyla birlikte; 7, 8 ve 9 Haziran günleri de bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerine denk geliyor. Bu tarihlerde kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (AA)Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (AA)

MESAİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
Toplamda 4,5 gün sürecek olan bayram tatilinin ardından kamu kurumlarında normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü itibarıyla geri dönülecek.

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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