Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe başlayacak 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Çalışanlar 10 Haziran Salı işbaşı yapacak.
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik merakla beklenen karar belli oldu.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILMADI
Bu yıl Kurban Bayramı tatili mevcut haliyle uygulanacak, herhangi bir ek uzatma yapılmayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLER?
Kamu kurumlarında çalışan personel için tatil, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Arefe olması nedeniyle öğleden sonra başlayacak.
6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasıyla birlikte; 7, 8 ve 9 Haziran günleri de bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerine denk geliyor. Bu tarihlerde kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
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