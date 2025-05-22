Marmara'da müsilaj alarmı! Bakan Kurum devrede: Bekleyecek bir zaman kalmadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde yeniden beliren müsilaj tehdidine karşı uyarıda bulundu. 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’na bağlı kalınması gerektiğini belirten Kurum, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin acilen tamamlanması çağrısında bulundu. Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü’nü havadan inceleyen Kurum’un talimatıyla Bursa’da geniş çaplı denetim başlatıldı. Şehre 8 çevre laboratuvarı ve 35 personel gönderilirken 376 sanayi tesisi ve 91 atık su arıtma tesisi mercek altına alındı.
Geçen hafta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 2. Uludağ Çevre Forumu'nda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidine karşı 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na sadık kalınması, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.
BAKAN KURUM: HER TÜRLÜ YAPTIRIMLARI UYGULAMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ
Sanayilerin ve belediyelerin çevre kirliliğine karşı ortak sorumluluk taşıdığını ifade eden Bakan Kurum, "Ben Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden, artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek bir zaman kalmadı. Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede, depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız" dedi.
8 ÇEVRE LABORATUVARI BURSA'DA
Bakan Kurum, Bursa ziyareti kapsamında iklim değişikliğinin yanı sıra kirlilik sorunu yaşanan Nilüfer Çayı ve Gemlik Körfezi ile İznik Gölü'nün son durumunu helikopterle havadan inceledi. Bakanlık yetkililerinden bilgi alan Bakan Kurum'un talimatı üzerine Bursa'da kapsamlı bir denetim çalışması başlatıldı. Bakanlığın merkez teşkilatından 2'si Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personeli Bursa'ya sevk edildi. Kentteki 376 sanayi tesisi ile 55'i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere toplam 91 atık su arıtma tesisi denetim kapsamına alındı. Sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri ölçülürken atık su arıtma tesisleri çıkışlarından ise su numuneleri alınıyor.
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara'ya kıyısı olan diğer illerde de denetimler devam edecek.
OCAK AYINDA MARMARA'YA KIYISI OLAN 7 İLDEKİ 447 TESİS DENETLENDİ
Çevre denetim ekiplerince bu yıl ocak ayında Marmara denizine kıyısı bulunan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetlendi. 360 tesisten alınan atık su numunelerinin 62'sinin "mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde" olduğunu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.
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