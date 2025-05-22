Marmara’da müsilaj alarmı! Bakan Kurum devrede: Bekleyecek bir zaman kalmadı

Bakan Kurum Bursa'daki sanayi ve atık su artıma tesislerini inceledi (DHA)



8 ÇEVRE LABORATUVARI BURSA'DA

Bakan Kurum, Bursa ziyareti kapsamında iklim değişikliğinin yanı sıra kirlilik sorunu yaşanan Nilüfer Çayı ve Gemlik Körfezi ile İznik Gölü'nün son durumunu helikopterle havadan inceledi. Bakanlık yetkililerinden bilgi alan Bakan Kurum'un talimatı üzerine Bursa'da kapsamlı bir denetim çalışması başlatıldı. Bakanlığın merkez teşkilatından 2'si Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personeli Bursa'ya sevk edildi. Kentteki 376 sanayi tesisi ile 55'i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere toplam 91 atık su arıtma tesisi denetim kapsamına alındı. Sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri ölçülürken atık su arıtma tesisleri çıkışlarından ise su numuneleri alınıyor.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara'ya kıyısı olan diğer illerde de denetimler devam edecek.

OCAK AYINDA MARMARA'YA KIYISI OLAN 7 İLDEKİ 447 TESİS DENETLENDİ

Çevre denetim ekiplerince bu yıl ocak ayında Marmara denizine kıyısı bulunan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da atık su üreten 447 tesis denetlendi. 360 tesisten alınan atık su numunelerinin 62'sinin "mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde" olduğunu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.