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Doğal gaz keşfinde dev rakam! Toplam değeri 320 milyar dolar! 37 yıl boyunca karşılayabilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 09:22 Güncelleme: 19.05.2025 09:43
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Doğal gaz keşfinde dev rakam! Toplam değeri 320 milyar dolar! 37 yıl boyunca karşılayabilecek

Karadeniz'de bulunan 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervi, Türkiye’nin enerji denklemindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu son keşifle birlikte toplam rezerv miktarı 785 milyar metreküpe, ekonomik değeri ise yaklaşık 320 milyar dolara ulaştı. Bu kaynak, Türkiye'deki tüm hanelerin 37 yıl boyunca doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye, Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda keşfettiği 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezerviyle enerji arz güvenliğini pekiştirirken; keşfin, Türkiye'nin uluslararası arenada merkez ülke olma hedefini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Türkiye yaptığı keşiflerle enerji alanında sınıf atladı (AA)Türkiye yaptığı keşiflerle enerji alanında sınıf atladı (AA)

37 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK

Takvim Gazetesi'nin haberine göre enerji filosuna 2022'de katılan Abdulhamid Han'ın Göktepe-3 kuyusunda yaptığı büyük keşif ile Karadeniz'deki toplam keşif miktarı 785 milyar metreküpe ulaştı.

Yapılan keşiflerin bugünkü piyasa rakamlarına göre ekonomik büyüklüğü 320 milyar doları bulurken, Türkiye'deki bütün hanelere 37 yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek rezerv büyüklüğüne ulaşılmış oldu.

Doğal gaz keşfinde dev rakam! Toplam değeri 320 milyar dolar! 37 yıl boyunca karşılayabilecek

HEDEF 4 TRİLYON METREKÜP

Karadeniz'de çalışmalar sürerken, uzmanlar bölgede varlığı tahmin edilen gaz miktarının 4 trilyon metreküp olduğunu kaydediyor. Türkiye doğalgazın tamamını keşfedebilmek için Amasra, Sakarya, Çaycuma ve Göktepe sahalarında arama ve sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ENERJİDE BAĞIMLILIK AZALACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'deki yeni keşfe ilişkin, "75 milyar metreküp rezerv ve 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Fatih Sondaj Gemisi (AA)Fatih Sondaj Gemisi (AA)

TÜRKİYE ARTIK EL BÜYÜTTÜ

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener de enerjide yapılan keşiflerin Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu destekleyici rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, artık oyunda elini, kartını büyüttü. Türkiye, hem siyasi hem askeri hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi ve bu konumunu daha da güçlendiriyor ve bunu enerji kartıyla taçlandırıyor. Yapılan keşifler, üretimin peyderpey artırılması, Türkiye'nin sadece yurt içinde değil Somali gibi yurt dışındaki faaliyetlerinde gayret gösteriyor olması, bunların hepsi bizi umutlandıran Türkiye'nin merkez ülke olma hedefini daha da güçlendiren adımlar."

"Balkan ülkelerine doğalgaz ihraç ediyorduk. Suriye'yi de ekliyoruz. Diğer taraftan Nahçıvan'a da gaz sevkiyatı devam edecek. İşte bu bağlamda Türkiye doğalgaz ticaretinde de merkez olma pozisyonu güçlendiriyor. Her yapılan keşfi bu anlamda da düşünebiliriz."

Yavuz sondaj gemisi (AA)Yavuz sondaj gemisi (AA)

GÜNLÜK ÜRETİM 9 MİLYON METREKÜP

Karadeniz'de keşfedilen gazın ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 9 milyon metreküplük üretime ulaşıldı.

Yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) 2026'nın üçüncü çeyreğinde hizmete alınması ile üretim günlük 20 milyon metreküplere ulaşacak. Böylece Türkiye ihtiyacının yüzde 15'ini kendi gazı ile karşılamış olacak.

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