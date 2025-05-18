İBB’den Londra’ya uzanan kirli para trafiği deşifre! Merkezinde firari Murat Gülibrahimoğlu var | Jetle geldi parayla uçtu

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

ERTAN YILDIZ'DAN İTİRAF GELDİ: PARANIN YARISI EKREM İMAMOĞLU'NA AİT"

İBB iştiraklerinde üst düzey görev yapmış Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği kapsamlı ifade, uçuş trafiğini anlamlandırıyor: "Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'i onun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait."

CEBECİ'DEN LONDRA'YA: PARA AKIŞININ ROTASI

İtiraflara göre, kamuya ait olması gereken döküm sahası gelirleri:

• İSTAÇ yerine Gülibrahimoğlu şirketlerine yönlendirildi.

• Naylon faturalar ve çift kayıt sistemiyle resmi muhasebe dışına çıkarıldı.

• İlgili izinler, Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü üzerinden alındı.

• Paranın bir kısmı belediye meclis kararlarıyla artırılan tarifeler üzerinden fazladan tahsil edildi.

Bu sistemin kurucusu Murat Gülibrahimoğlu, belediyeye ait şirketlerin hisselerine dahi göz dikti, taş piyasasında tekelleşerek yapay kıtlıkla fiyatları manipüle etti.

İSTANBUL–LONDRA HATTINDA SESSİZ ORTAKLIK MI?

Ertan Yıldız, bu finansal organizasyonun sadece bireysel çıkarlarla açıklanamayacağını belirtiyor. Tanığa göre, Ekrem İmamoğlu bu sistemin bilgisi ve onayı dahilinde hareket etti. Murat Gülibrahimoğlu ile yapılan özel toplantılarda "orta yol" arandı, ancak paranın büyük kısmını Gülibrahimoğlu'nun elinde tutması üzerine ipler koptu.

SONUÇ: JETLE GİDEN PARA, KAMUYA DÖNMEYEN SERVET

Sabah'ın haberine göre belgeler, tanık beyanları ve özel jet kayıtları bir araya geldiğinde, İstanbul'dan Londra'ya uzanan bu hattın sadece lüks seyahat değil, bir kamu yağması rotası olduğu ortaya çıkıyor.

MASAK, savcılık ve yurt dışı bağlantılı mali istihbarat birimlerinin bu jet hattını derinlemesine incelemeye aldığı öğrenildi.

Murat Gülibrahimoğlu'nun Özel Jet Uçuş Kayıtları (2022–2025)

2020

• 01 Aralık 2020 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 29 Kasım 2020 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

2022

• 28 Ekim 2022 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 30 Ekim 2022 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

2023

• 28 Eylül 2023 – 2 ayrı ÇIKIŞ kaydı (aynı gün iki farklı saat) – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 29 Ekim 2023 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

2024

• 08 Mart 2024 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 10 Mart 2024 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 22 Mayıs 2024 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı (sabah)

• 22 Mayıs 2024 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı (akşam)

2025

• 19 Ocak 2025 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 29 Ocak 2025 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 19 Şubat 2025 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 22 Şubat 2025 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

• 08 Mart 2025 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı

Toplamda en az 14 farklı uçuş hareketi kaydedilmiştir. Bu uçuşların önemli kısmı kısa süreli olup, "giriş–çıkış" zamanlamaları para transferi, belge taşıma ya da görüşme amaçlı yurtdışı seyahat şüphesini güçlendirdiği iddia edildi.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik Mali Suçlar soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "Suç örgütü üyeliği", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

Şüpheli Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.