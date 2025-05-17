17 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması! 9 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması! 9 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.05.2025 13:33
ABONE OL
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması! 9 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 4 ilde vatandaşların hesap bilgilerini yurt dışındaki yasa dışı bahis oynatanlara gönderdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, İstanbul, Ankara ve Malatya'da yasa dışı bahse yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüphelilerin, vatandaşları ikna ederek ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı ve bu hesap bilgilerini yurt dışında 100'den fazla yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere verdikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan diğer şüphelilerden 9'u tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör