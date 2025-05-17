Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan'ın işbirliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.