AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Terörsüz Türkiye için tarihi fırsat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (ahaber.com.tr)

SÜRECİN DAYANAKLARI: DÖRT ANA NEDEN

Yayman, terörsüz bir Türkiye hedefinin bu kez başarıya ulaşacağına olan inancını şu dört maddeyle temellendirdi:

- Geçmiş süreçlerden alınan dersler

- MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı

- Suriye'de devletçik projelerinin sona ermesi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği

"DEM'İN YAPICI TAVRI ÖNEMLİ"

Yayman Habertürk'e konuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin büyük çoğunluğunun terörün sona ermesi sürecine destek verdiğini kaydetti. Yayman "DEM Parti'nin yapıcı tavrını önemli buluyorum. CHP de sürece kategorik bir karşıtlık göstermiyor." dedi.

"KOD ADI YEREL YÖNETİMLER"

Başkan Erdoğan'ın kayyum açıklamalarına da değinen Yayman, bu ifadelerin yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkiyi işaret ettiğini söyledi. Yayman ayrıca "Kod adı kayyum değil, kod adı yerel yönetimlerdir. Uyum ve denge çok önemli." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (ahaber.com.tr)

TERÖRÜN EKONOMİK MALİYETİ: 2 TRİLYON DOLAR

Yayman, son 50 yılda terörle mücadele sürecinde Türkiye'nin yaklaşık 2 trilyon dolar gibi devasa bir ekonomik kayba uğradığını vurgulayarak, yeni dönemin "paradigma değişimi" sunduğunu ve somut sonuçlar üretileceğini dile getirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin hedefinin "Türkiye Yüzyılı" olduğunu belirten Yayman "Türkiye'nin küresel güç olma hedefi var ve bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.