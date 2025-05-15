AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Terörsüz Türkiye için tarihi fırsat
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, bu mücadelenin artık bir devlet politikası haline geldiğini ve toplumun geniş kesimince desteklendiğini söyledi. TBMM’deki partilerin çoğunluğunun sürece destek verdiğini belirten Yayman, DEM Parti’nin yapıcı tavrını ve CHP’nin karşıt bir tutum içinde olmadığını da olumlu bulduğunu ifade etti. Kayyum tartışmalarına değinerek “kod adı yerel yönetimler” ifadesini kullanan Yayman, merkezi ve yerel yönetimlerin uyumuna vurgu yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye" vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak, sürecin artık bir devlet politikası haline geldiğini ve toplumun çok geniş bir kesiminin bu politikaya destek verdiğini belirtti.
"HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİMSERİM"
Yayman, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girdiğini ifade ederek, bu sürecin önceki dönemlerden farklı olarak hem toplumsal hem siyasal anlamda daha güçlü bir zemine oturduğunu söyledi. Yayman "Tarihte hiç olmadığı kadar iyimserim. Çünkü milletimizin yüzde 95 desteği bizimle." dedi.
SÜRECİN DAYANAKLARI: DÖRT ANA NEDEN
Yayman, terörsüz bir Türkiye hedefinin bu kez başarıya ulaşacağına olan inancını şu dört maddeyle temellendirdi:
- Geçmiş süreçlerden alınan dersler
- MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı
- Suriye'de devletçik projelerinin sona ermesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği
"DEM'İN YAPICI TAVRI ÖNEMLİ"
Yayman Habertürk'e konuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin büyük çoğunluğunun terörün sona ermesi sürecine destek verdiğini kaydetti. Yayman "DEM Parti'nin yapıcı tavrını önemli buluyorum. CHP de sürece kategorik bir karşıtlık göstermiyor." dedi.
"KOD ADI YEREL YÖNETİMLER"
Başkan Erdoğan'ın kayyum açıklamalarına da değinen Yayman, bu ifadelerin yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkiyi işaret ettiğini söyledi. Yayman ayrıca "Kod adı kayyum değil, kod adı yerel yönetimlerdir. Uyum ve denge çok önemli." dedi.
TERÖRÜN EKONOMİK MALİYETİ: 2 TRİLYON DOLAR
Yayman, son 50 yılda terörle mücadele sürecinde Türkiye'nin yaklaşık 2 trilyon dolar gibi devasa bir ekonomik kayba uğradığını vurgulayarak, yeni dönemin "paradigma değişimi" sunduğunu ve somut sonuçlar üretileceğini dile getirdi.
"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU
Konuşmasının sonunda Türkiye'nin hedefinin "Türkiye Yüzyılı" olduğunu belirten Yayman "Türkiye'nin küresel güç olma hedefi var ve bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.
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