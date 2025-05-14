Adana’da 2 milyon 663 bin kaçak makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 183 bini tütünle doldurulmuş 2 milyon 663 bin makaron, 5 bin 320 paket sigara, 100 kilogram tütün, 4 sigara sarma makinesi, bir ruhsatsız tabanca ve 160 mermi ele geçirildi.

Ekipler, ev sahibi K.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.