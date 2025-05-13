Krizlerin arabulucusu Türkiye! Şahbaz Şerif’in övgülerine Başkan Erdoğan’dan yanıt: Pakistan, Türki dosti zindabad

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.

"DESTEĞİ VE DAYANIŞMASI BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

"YAPICI ROLE MİNNETTARIM"

Başkan Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.