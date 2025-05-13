Krizlerin arabulucusu Türkiye! Şahbaz Şerif'in övgülerine Başkan Erdoğan'dan yanıt: Pakistan, Türki dosti zindabad
Hindistan-Pakistan arasında yaşanan gerilim sonrası Başkan Erdoğan'ın da çağrılarıyla iki ülke arasında ateşkes ilan edilmişti. Arabuluculukta ön plana çıkan Türkiye bu süreçte yine adından söz ettirdi. Bu hamleler sonrası Başkan Erdoğan Pakistan'a destek açıklamalarında bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği 'güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma' nedeniyle Erdoğan'a minnetlerini sunarak 'Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi.' dedi. Başkan Erdoğan da Şerif'in bu açıklamasına ilişkin 'Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 'Pakistan, Türki dosti zindabad!' dedi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.
"DESTEĞİ VE DAYANIŞMASI BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"
Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." ifadesini kullandı.
"YAPICI ROLE MİNNETTARIM"
Başkan Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan da Şerif'in bu açıklamasına ilişkin "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir.
Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz.
PAKİSTAN, TÜRKİ DOSTİ ZİNDABAD!
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. "Pakistan, Türki dosti zindabad!" dedi.
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