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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anneler Günü paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.05.2025 10:51
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Anneler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü mesajında duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem annelik hem babalık yapan merhum annesini anarak, tüm annelerin gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bana hem annelik hem de babalık yapan, en büyük öğretmenim rahmetli annem başta olmak üzere, tüm kıymetli annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır. Bir gün değil, her gün onların günü olsun. Anneniz yaşıyorsa bunu büyük bir nimet bilip, onunla olabildiğince çok vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Anneler Günü paylaşımı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Anneler Günü paylaşımı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Anneler Günü paylaşımı
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