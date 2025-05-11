Bakan Uraloğlu açıkladı! "Engelsiz ulaşım projelerine 100 milyon lira destek sağladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yürüttükleri projeleri anlattı. Bakan Uraloğlu, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında herkes için erişilebilir, eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde bir ulaşım sistemi oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

'ENGELSİZ ULAŞIM' PROJELERİNE 100 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Bakanlık olarak ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) eliyle Ar-Ge projesi destek çağrısına çıkıldığını anımsatarak, "Herkes için engelsiz ulaşım temalı, ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için hazırlanan 12 Ar-Ge projesine 100 milyon lira karşılıksız destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Destek hakkı kazanan projelere yönelik bilgi veren Uraloğlu, projeler arasında 'dezavantajlı kullanıcılar için gerçek zamanlı ve talep tabanlı ulaşım platformu', 'yapay zeka destekli kontrol tasarımı', 'kentsel erişilebilirlikte mikro mobilite çözümleri', 'dezavantajlı kullanıcılar için yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi', 'görüntü işleme ve yapay zeka tabanlı ulaşım destek sistemi', 'V2X teknolojisi tabanlı engelsiz kavşak sinyalizasyon sistemi' ile 'güvenli ve kapsayıcı ulaşım için gerçek zamanlı rehberlik sistemi' bulunduğunu kaydetti.

40 HAVALİMANI 'ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ' ALDI

Ülke genelinde 40 havalimanının 'erişilebilirlik belgesi' aldığını belirten Uraloğlu, engelli yolcular için danışma noktalarından tuvaletlere, rampalardan sesli ve görüntülü bilgi sistemlerine kadar birçok erişilebilirlik düzenlemesi yaptıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'erişilebilirlik ödülleri' verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Bu kapsamda 'erişilebilir kamu kurum ve kuruluşları' kategorisinde jüri ödülüne 1'inci sırada Sivas Nuri Demirağ Havalimanımız 2'nci sırada ise Balıkesir Koca Seyit Havalimanımız layık görüldü. Yolcu ve çevre dostu uygulamalarıyla dünya çapında başarılara imza atan havalimanlarımızda hayatı paylaşmaya hiçbir şeyin engel olamayacağından yola çıkarak erişilebilir hizmet ağı oluşturmak için tüm çalışmaları hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

TURUNCU MASA ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM HİZMET NOKTASI

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla 2019 yılında 'Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası' uygulamasını da hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "Uygulamayla, engelli bireyler gar veya istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak gar veya istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Turuncu Masa Uygulamasını tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görme engelli vatandaşlar için de Marmaray ve Başkentray gibi banliyö trenlerinde de sesli bilgilendirme sistemi ile braille (görme engelliler) alfabesiyle yönlendirme yazıları yer aldığını kaydeden Uraloğlu, "Yine demir yollarımızda kullandığımız araçları da engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde üretiyoruz" açıklamasında bulundu.

"531 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZ İNDİRİMDEN FAYDALANDI"

Engelli bireylerin seyahatlerini daha kolay hale getirebilmek için YHT ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat uygulamasının sürdürüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Devletimizin engelli vatandaşlarımıza sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2017-2024 yılları arasında YHT ve ana hat trenlerinde yaklaşık 7,8 milyon engelli yolcumuzu ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdık. 2025 yılının ilk dört ayında ise 350 bin 378 engelli yolcumuza hizmet verdik" dedi.

Uraloğlu ayrıca, 2025 yılında 531 bin 76 engelli vatandaşın Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yüzde 40'a kadar indirim imkanından faydalanarak şehirler arası otobüslerle seyahatlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.