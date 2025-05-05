İsrail’den Yemen’e hava saldırısı! 48 bomba atıldı

İsrail basınında yer alan bilgilere göre İsrailli üst düzey bir yetkili Yemen'e savaş uçakları ile hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Saldırı için ABD'nin bilgilendirildiğini söyleyen İsrailli yetkililer, Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba atıldığını kaydetti.

ÇİMENTO FABRİKASI HEDEF ALINDI

Daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu bildirildi.

Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise hava saldırısı sonrası Husilerden gelecek karşı saldırılara hazırlandıklarını belirtti.

HUDEYBE LİMANINA 6 HAVA SALDIRISI

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı'nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı'nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.

NETANYAHU HUSİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." demişti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben GurionHavaalanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.