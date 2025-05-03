CHP yandaşı medyadan hutbe hazımsızlığı! Diyanet'i hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi...
CHP medyası, Diyanet üzerinden dini değerleri hedef almaya devam ediyor. Diyanet’in bugün kamuoyuyla paylaştığı son Cuma hutbesinde toplumsal değerlere, ahlaki yozlaşmaya ve inanç temelli bir yaşamın önemine dair mesajlar yer aldı. Bu kapsamda Sözcü TV'de ise Fatih Portakal skandal bir yayına imza attı. Diyanet’in sunduğu mesajı görmezden gelen Portakal’ın yanı sıra Halk TV ve T24 de benzer bir tutum sergileyerek hutbe hazımsızlığını manşetlerine taşıdı. Yaşanan olaya kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 02 Mayıs 2025 tarihli ve "Nefsi ve Nesli İfsat Eden Büyük Günah: Zina" konulu Cuma hutbesi yayınlandı. CHP medyası da Diyanet'in yayınladığı cuma hutbesini hedef aldı.
Bu kapsamda Sözcü TV'de ise Fatih Portakal skandal bir yayına imza attı. Cuma hutbesini hedef alan gazeteci Fatih Portakal, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik söylemleriyle skandal ifadelere yer verdi. Diyanet'in mesajlarını "acayip beyanatlar" olarak nitelendiren Portakal'ın bu çıkışı, dini değerlere saygısızlık olarak yorumlandı.
Hutbedeki ifadeleri çarpıtan Portakal, "Ne kafadasınız siz ya? Sizin aklınız nerede? Aklınız niye hep başka şeye çalışıyor?" ifadelerini kullandı.
Cuma Hutbesi'nde Peygamber Efendimizin "Hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın; zira yanlarındaki üçüncü kişi şeytan olur" ifadeleri yer alıyordu.
CHP YANDAŞI MEDYADAN "SKANDAL" MANŞET
Portakal'ın ardından Halk TV ve T24 de benzer bir tutum sergileyerek hutbeyi manşetlerine taşıdı. Halk TV, hutbeyi "skandal" olarak nitelendirerek kendi ideolojik çizgisine uygun habercilik anlayışı sergilerken, T24 ise haberi "Diyanetten tartışma yaratacak hutbe" başlığıyla sundu.
TEPKİ YAĞDI
Yaşanan olaya kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.
İŞTE O TEPKİLER...
"SİZ NEDEN ALINDINIZ?"
Yayımlanan haberler sonrasında Diyanete yapılan saldırıya tepki gösteren muhafazakar camiada tepkiler çığ gibi büyürken konuya ilişkin sosyal medya hesabından 7. Dönem UID MKYK Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Tarihçi, Yazar ve Siyaset Bilimci Aden Taflan, CHP yandaşı Halk TV'nin yayımladığı habere atıfta bulunarak, "Cuma Hutbesi Müslümanlar için okunur. Siz neden alındınız?" diye sordu.
"BİZE SÖYLENEN SÖZLERDEN SİZE NE?"
Yazar Zeki Bahçe ise yayımladığı paylaşımda Halk TV'nin "Diyanetten skandal Cuma hutbesi" haberini tepki göstererek, "Diyanetin hutbesi Halk TV'yi neden rahatsız ediyor ki?" dedi.
Diyanetin Müslümanlara nasıl giyinmeleri gerektiğini, helali haramı Kuran ve Hadise göre anlattığını belirten Bahçe, "Siz istediğiniz gibi giyinin isterseniz çıplak gezin istediğinizle düşüp kalkın bize ne..
Bize söylenen sözlerden size ne.." diyerek CHP yandaşı medyanın haberlerine tepki gösterdi.
"BİRAZ ANADOLULU OLSANIZ"
Dailysabah yazarı İhsan Aktaş ise Portakal'ın "Neden hep aklınız başka şeylere çalışıyor" sözlerini hedef alarak, "Efendim sizin aklımız neden bambaşka şeylere çalışıyor. Biraz Anadolulu olsanız." diyerek yanıt verdi.
YENİ BİR TAHAKKÜM ALANI MI YARATILIYOR?
Fatih Portakal ve bazı medya kuruluşlarının, dini referanslı mesajlara karşı sert bir tavır alması, laiklik adına yeni bir tahakküm alanı mı yaratılıyor? sorusunu da beraberinde getirdi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NEDİR?
İslam dininin temel kaynaklarına dayalı, doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatma, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütme ve ibadet yerlerini yönetme sorumluluğunu yerine getiren ve merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bunlara bağlı alt birimlerden oluşan kurumdur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!
- Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar
- Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 DV LOTTERY ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI
- BMW Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı! BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi fiyatları ne kadar oldu?
- YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM TYT - AYT - YDT ne zaman gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başladı! Başvuru şartları, tercih süreci ve kadro dağılımları belli oldu
- 2 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! İşte Cuma hutbesi tam metni
- Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! 16 il için sarı kodlu uyarı verildi: Meteoroloji 2 Mayıs hava durumu
- Optik illüzyon: Beyninizin hangi yönü daha aktif? Kuğu mu sincap mı gördünüz?
- Hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri
- Mühendislik harikası yapılar: Dünyanın en etkileyici 17 mega projesi
- ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?