CHP yandaşı medyadan hutbe hazımsızlığı! Diyanet’i hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bu kapsamda Sözcü TV'de ise Fatih Portakal skandal bir yayına imza attı. Cuma hutbesini hedef alan gazeteci Fatih Portakal, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik söylemleriyle skandal ifadelere yer verdi. Diyanet'in mesajlarını "acayip beyanatlar" olarak nitelendiren Portakal'ın bu çıkışı, dini değerlere saygısızlık olarak yorumlandı.

Hutbedeki ifadeleri çarpıtan Portakal, "Ne kafadasınız siz ya? Sizin aklınız nerede? Aklınız niye hep başka şeye çalışıyor?" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Cuma Hutbesi'nde Peygamber Efendimizin "Hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın; zira yanlarındaki üçüncü kişi şeytan olur" ifadeleri yer alıyordu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CHP YANDAŞI MEDYADAN "SKANDAL" MANŞET

Portakal'ın ardından Halk TV ve T24 de benzer bir tutum sergileyerek hutbeyi manşetlerine taşıdı. Halk TV, hutbeyi "skandal" olarak nitelendirerek kendi ideolojik çizgisine uygun habercilik anlayışı sergilerken, T24 ise haberi "Diyanetten tartışma yaratacak hutbe" başlığıyla sundu.

TEPKİ YAĞDI

Yaşanan olaya kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLER...

"SİZ NEDEN ALINDINIZ?"

Yayımlanan haberler sonrasında Diyanete yapılan saldırıya tepki gösteren muhafazakar camiada tepkiler çığ gibi büyürken konuya ilişkin sosyal medya hesabından 7. Dönem UID MKYK Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Tarihçi, Yazar ve Siyaset Bilimci Aden Taflan, CHP yandaşı Halk TV'nin yayımladığı habere atıfta bulunarak, "Cuma Hutbesi Müslümanlar için okunur. Siz neden alındınız?" diye sordu.