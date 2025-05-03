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CHP yandaşı medyadan hutbe hazımsızlığı! Diyanet'i hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 01:23 Güncelleme: 03.05.2025 01:59
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CHP yandaşı medyadan hutbe hazımsızlığı! Diyanet’i hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi...

CHP medyası, Diyanet üzerinden dini değerleri hedef almaya devam ediyor. Diyanet’in bugün kamuoyuyla paylaştığı son Cuma hutbesinde toplumsal değerlere, ahlaki yozlaşmaya ve inanç temelli bir yaşamın önemine dair mesajlar yer aldı. Bu kapsamda Sözcü TV'de ise Fatih Portakal skandal bir yayına imza attı. Diyanet’in sunduğu mesajı görmezden gelen Portakal’ın yanı sıra Halk TV ve T24 de benzer bir tutum sergileyerek hutbe hazımsızlığını manşetlerine taşıdı. Yaşanan olaya kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 02 Mayıs 2025 tarihli ve "Nefsi ve Nesli İfsat Eden Büyük Günah: Zina" konulu Cuma hutbesi yayınlandı. CHP medyası da Diyanet'in yayınladığı cuma hutbesini hedef aldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bu kapsamda Sözcü TV'de ise Fatih Portakal skandal bir yayına imza attı. Cuma hutbesini hedef alan gazeteci Fatih Portakal, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik söylemleriyle skandal ifadelere yer verdi. Diyanet'in mesajlarını "acayip beyanatlar" olarak nitelendiren Portakal'ın bu çıkışı, dini değerlere saygısızlık olarak yorumlandı.

Hutbedeki ifadeleri çarpıtan Portakal, "Ne kafadasınız siz ya? Sizin aklınız nerede? Aklınız niye hep başka şeye çalışıyor?" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Cuma Hutbesi'nde Peygamber Efendimizin "Hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın; zira yanlarındaki üçüncü kişi şeytan olur" ifadeleri yer alıyordu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CHP YANDAŞI MEDYADAN "SKANDAL" MANŞET
Portakal'ın ardından Halk TV ve T24 de benzer bir tutum sergileyerek hutbeyi manşetlerine taşıdı. Halk TV, hutbeyi "skandal" olarak nitelendirerek kendi ideolojik çizgisine uygun habercilik anlayışı sergilerken, T24 ise haberi "Diyanetten tartışma yaratacak hutbe" başlığıyla sundu.

TEPKİ YAĞDI
Yaşanan olaya kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLER...

"SİZ NEDEN ALINDINIZ?"
Yayımlanan haberler sonrasında Diyanete yapılan saldırıya tepki gösteren muhafazakar camiada tepkiler çığ gibi büyürken konuya ilişkin sosyal medya hesabından 7. Dönem UID MKYK Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Tarihçi, Yazar ve Siyaset Bilimci Aden Taflan, CHP yandaşı Halk TV'nin yayımladığı habere atıfta bulunarak, "Cuma Hutbesi Müslümanlar için okunur. Siz neden alındınız?" diye sordu.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"BİZE SÖYLENEN SÖZLERDEN SİZE NE?"

Yazar Zeki Bahçe ise yayımladığı paylaşımda Halk TV'nin "Diyanetten skandal Cuma hutbesi" haberini tepki göstererek, "Diyanetin hutbesi Halk TV'yi neden rahatsız ediyor ki?" dedi.

Diyanetin Müslümanlara nasıl giyinmeleri gerektiğini, helali haramı Kuran ve Hadise göre anlattığını belirten Bahçe, "Siz istediğiniz gibi giyinin isterseniz çıplak gezin istediğinizle düşüp kalkın bize ne..

Bize söylenen sözlerden size ne.." diyerek CHP yandaşı medyanın haberlerine tepki gösterdi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"BİRAZ ANADOLULU OLSANIZ"

Dailysabah yazarı İhsan Aktaş ise Portakal'ın "Neden hep aklınız başka şeylere çalışıyor" sözlerini hedef alarak, "Efendim sizin aklımız neden bambaşka şeylere çalışıyor. Biraz Anadolulu olsanız." diyerek yanıt verdi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

YENİ BİR TAHAKKÜM ALANI MI YARATILIYOR?
Fatih Portakal ve bazı medya kuruluşlarının, dini referanslı mesajlara karşı sert bir tavır alması, laiklik adına yeni bir tahakküm alanı mı yaratılıyor? sorusunu da beraberinde getirdi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NEDİR?

İslam dininin temel kaynaklarına dayalı, doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatma, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütme ve ibadet yerlerini yönetme sorumluluğunu yerine getiren ve merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bunlara bağlı alt birimlerden oluşan kurumdur.

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CHP yandaşı medyadan hutbe hazımsızlığı! Diyanet’i hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi... CHP yandaşı medyadan hutbe hazımsızlığı! Diyanet’i hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi... CHP yandaşı medyadan hutbe hazımsızlığı! Diyanet’i hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi...
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