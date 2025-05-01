01 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Zehir tacirlerine Narkokapan darbesi! 83'ü daha kodese

Zehir tacirlerine Narkokapan darbesi! 83'ü daha kodese

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 12:22
ABONE OL
Zehir tacirlerine Narkokapan darbesi! 83’ü daha kodese

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Mersin' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 112 torbacıdan 83'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Mersin" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 112 torbacıdan 83'ünün tutuklandığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zehir tacirlerine Narkokapan darbesi! 83’ü daha kodese Zehir tacirlerine Narkokapan darbesi! 83’ü daha kodese Zehir tacirlerine Narkokapan darbesi! 83’ü daha kodese
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör