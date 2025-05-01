5 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti. Erdoğan'a güven mektubu sunan büyükelçiler ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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