01 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri 5 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

5 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 15:50
ABONE OL
5 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti. Erdoğan'a güven mektubu sunan büyükelçiler ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti.

kvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla ve ailesi (AA)kvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla ve ailesi (AA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves (AA)Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves (AA)

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz (AA)Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz (AA)

Erdoğan, daha sonra Belarus Büyükelçisi Glaz, Brezilya Büyükelçisi Neves, Ekvador Büyükelçisi Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile ayrı ayrı görüştü.

Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia (AA)Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia (AA)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan’a güven mektubu 5 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan’a güven mektubu 5 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan’a güven mektubu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör