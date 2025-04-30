Bakan Yerlikaya duyurdu! Beşiktaş'ta çakarlı araçla şerit ihlali yapan magandaya ceza yağdı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini belirterek aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildiğini açıkladı. Ceza yağan araç sürücüsüne155 bin 401 TL idari para cezası uygulandı.
Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç için harekete geçildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya araç sürücüsüne 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
USULSÜZ ÇAKAR İPTAL!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.
Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.
Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle: Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, Emniyet Şeridi İhlali Yapmak, Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Kullanmamak ve Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."
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