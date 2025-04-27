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Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem İstanbul depremi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 16:08 Güncelleme: 27.04.2025 16:21
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Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem İstanbul depremi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kabine'nin gündem maddeleri arasında İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum yer alıyor.

Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın gerçekleştirilecek.

KABİNE TOPLANIYOR! ANA GÜNDEM...

Toplantının ana gündem maddeleri İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İSTANBUL'DAKİ DEPREM

Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum | Fotoğraf: AAÇevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum | Fotoğraf: AA

SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar ele alınacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

DIŞ POLİTİKA MASADA

Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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