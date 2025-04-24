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Kırklareli'nde Jandarma aranan 35 şüpheliyi yakaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.04.2025 13:45
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Kırklareli’nde Jandarma aranan 35 şüpheliyi yakaladı

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 35 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kırklareli’nde Jandarma aranan 35 şüpheliyi yakaladı Kırklareli’nde Jandarma aranan 35 şüpheliyi yakaladı Kırklareli’nde Jandarma aranan 35 şüpheliyi yakaladı

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