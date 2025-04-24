Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Savcı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı’nın rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Tunç'un sosyal medya paylaşımı şöyle: "Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı'nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"
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