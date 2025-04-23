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İstanbul depremi Edirne'de de hissedildi! Edirne Valiliğinden açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 13:56
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İstanbul depremi Edirne’de de hissedildi! Edirne Valiliğinden açıklama geldi

Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Edirne Valiliği, depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır."

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