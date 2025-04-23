Başkan Erdoğan sahada! "Devletimizin tüm birimleri teyakkuzda"
İstanbul'daki 6.2, 5.9, 4.9 ve 4.4.'lük depremlerin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahadaki tüm gelişmeleri yakından takip etti. Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezine gelerek meydana gelen depreme ilişkin kapsamlı bir bilgi aldı. Buradaki 1 saatlik toplantı sonrası sosyal medya hesabından önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan 'Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.' açıklamasında bulundu.
İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korku ve paniğin yaşandığı megakentte bu depremin ardından 5.9, 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı. Depremin ilk andan beri yakından takip eden Başkan Erdoğan İstanbul'da AFAD Merkezine gelerek bilgi aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN SAHAYA İNDİ!
Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi. Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.
Başkan Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı. Ziyaretinde Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
"VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"
Toplantı sonrası Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan depremden etkilenen vatandaşlara ve İstanbullulara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Mesajında "Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan devletin 7/24 teyakkuz halidne olduğunu belirterek açıklamasına şu şekilde devam etti:
"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇİN GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"
"Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.
Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik.
"DEVLETİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"
Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.
Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin."
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