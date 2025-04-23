Başkan Erdoğan sahada! "Devletimizin tüm birimleri teyakkuzda"

Başkan Erdoğan X hesabı

Mesajında "Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan devletin 7/24 teyakkuz halidne olduğunu belirterek açıklamasına şu şekilde devam etti:

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇİN GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"

"Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.