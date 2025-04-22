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Bakan Yerlikaya ile KKTC Başbakanı Üstel'den Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.04.2025 13:43
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Bakan Yerlikaya ile KKTC Başbakanı Üstel’den Çavuşoğlu’na taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yaşamını yitiren babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan'da Antalya'da toprağa verildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileyerek, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Yerlikaya, taziye dileklerinin ardından Çavuşoğlu ailesinin evinden ayrıldı.

KKTC Başbakanı Üstel de Alanya'ya gelerek Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini iletti

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Bakan Yerlikaya ile KKTC Başbakanı Üstel’den Çavuşoğlu’na taziye ziyareti Bakan Yerlikaya ile KKTC Başbakanı Üstel’den Çavuşoğlu’na taziye ziyareti Bakan Yerlikaya ile KKTC Başbakanı Üstel’den Çavuşoğlu’na taziye ziyareti
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