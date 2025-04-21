PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti heyeti 4. kez İmralı’ya gidiyor

DEM Parti'nin daha önceki ziyaretlerinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda olması nedeniyle Pervin Buldan'a avukat Faik Özgür Erol eşlik etti. (A Haber arşiv)

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktılar." denildi.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, DEM Parti'nin 4. İmralı ziyaretinin perde arkası ile ilgili bilgiler verdi. Yeşiltaş, "Bu hafta İmralı'ya bir ziyaret gerçekleşmesi bekleniyordu ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin ardından bu ziyareti yapılması yönünde bazı bilgiler vardı. Ancak DEM Parti'den yapılan Pervin Buldan ve terör elebaşı Öcalan'ın avukatı İmralı'ya gitti. Bu DEM Parti heyeti tarafından İmralı'ya yapılan 4. ziyaret olacak. En son olarak 27 Şubat'ta bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve terör örgütü PKK'nın silah bırakması yönünde İmralı'dan çağrı gelmişti. Bu çağrıda İstanbul'da Pervin Buldan tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu görüşmede bundan sonra izlenecek yol masaya yatırılacak. PKK'nın ne zaman silah bırakacağın merak konusu olmuştu? Bu ayın sonunda bir hamle gelebileceği ifade ediliyor yani PKK'nın bu ay sonu silah bırakacağı ve kendini feshedeceği konuşuluyor. En geç haziran ayına kadar sürecin tamamlanması bekleniyor. İşte bunlar görüşülecek ve yazılı bir açıklama olması muhtemeldir." dedi.